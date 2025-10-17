أربيل تستضيف بطولة العرب للجودو

شفق نيوز- بغداد

تنطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، البطولة العربية للعبة للمنتخبات والأندية بمشاركة ثمان دول.

وقال مدرب المنتخب العراقي للجودو، أحمد جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الفني للبطولة سُيعقد في مدينة شقلاوة، ويعقبه مباشرة انطلاق منافسات "الكاتا" بمشاركة لاعبين من العراق، والجزائر، وتونس، وليبيا، والكويت، وقطر، وسوريا، والأردن، واليمن.

وبين أن "البطولة العربية المفتوحة للكاتا تقام لمنتخبات للناشئين بنسختها 23، وللشباب بنسختها 20، وللرجال بنسختها 22، وللسيدات بنسختها 15".

وأشار إلى أن "البطولة العربية المفتوحة للأندية ستقام على هامش البطولة لثلاث فئات للناشئين بنسختها الـ16، وللناشئات بنسختها الـ14، وللكبار بنسختها الـ24".

وأكد جاسم أن "المنتخبات العراقية أنهت تحضيراتها الكاملة استعداداً لهذه المشاركة المهمة، وهي عازمة على تحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل العربي الكبير".