أربيل تستضيف بطولة العراق لسلة النساء والاتحاد يعززها بخطوة "غير مسبوقة"

شفق نيوز/ تستضيف مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بطولة العراق للنساء لكرة السلة، بمشاركة ستة أندية، فيما التحقت خمس محترفات بالفرق المشاركة لخوض المنافسات في خطوة "غير مسبوقة" أقدم عليها اتحاد اللعبة.

وقال رئيس اتحاد السلة العراقي حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز إن "البطولة ستقام في اربيل بمشاركة ستة اندية هي، افروديت، وغاز الشمال، و اكاد وعنكاوا، وسنحاريب، ودربنديخان، وسابيس".

وأضاف العميدي أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة كشف عن جدول مباريات الدور الأول لبطولة العراق للنساء بكرة السلة والتي ستنطلق اليوم الثلاثاء في قاعة الدكتور ثائر عبد الاحد بمدينة أربيل".

وتابع ان "المباراة الأولى ستنطلق اليوم في الساعة 3 ظهراً وتجمع نادي سنحاريب ونادي غاز الشمال، والمباراة الثانية في الساعة الخامسة عصراً بين فريقي نادي افروديت ونادي سابيس، بينما تقام المباراة الثالثة في الساعة السابعة مساءً بين فريقي نادي اكاد عنكاوا ونادي دربندخان".

من جانب آخر قال مراسل وكالة شفق نيوز إن لاعبة المنتخب التونسي هدى حرموني وقعت على كشوفات فريق سابيس الرياضي لتمثيله خلال منافسات بطولة العراق للنساء التي ستنطلق اليوم في محافظة أربيل، بينما ظفر نادي دربنديخان الرياضي بخدمات المحترفة الايرانية شادا محمد رضا للدفاع عن ألوان الفريق في البطولة.

وأضاف أن فريق نادي غاز الشمال عزز صفوفه بالمحترفة الإيرانية اليناز اسفندر لتمثيل الفريق في هذه البطولة، فيما انضمت المحترفة اللبنانية عايدة بكوس لصفوف نادي آكاد عنكاوا لتمثيله في البطولة، كما أن نادي افروديت الرياضي ضم المحترفة الايرانية باريسا محمد صادق لتمثيله في المنافسات.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة سمح في خطوة غير مسبوقة بمشاركة لاعبة محترفة واحدة مع الفرق التي ستخوض منافسات بطولة العراق المقررة انطلاقها اليوم الثلاثاء.