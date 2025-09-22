أربيل تستضيف البطولة العربية للجودو الشهر المقبل

شفق نيوز- أربيل

تستعد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لاحتضان البطولة العربية للجودو، التي ستقام للفترة من 16 ولغاية 26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التحضيرات التنظيمية للبطولة انطلقت بشكل مكثف، وتم الاطلاع على جميع التفاصيل اللوجستية في مدينة أربيل لضمان نجاح الاستضافة".

وأضاف "نرحب بجميع الأشقاء العرب في قدومهم إلى العراق، ونؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية لما تمتلكه المنتخبات العربية من لاعبين مميزين على مستوى عالٍ، فيما تواصل منتخباتنا الوطنية التحضيرات سعياً لرفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل العربي المهم".