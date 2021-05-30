سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تحتضن منافسات الدوري النسوي الممتاز لكرة اليد

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-30T08:10:32+0000
أربيل تحتضن منافسات الدوري النسوي الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز/ تحتضن محافظة أربيل، اليوم الاحد، منافسات الدوري النسوي الممتاز لكرة اليد بمشاركة 7 فرق من عموم العراق.

وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات الدوري الممتاز ستنطلق اليوم  في محافظة اربيل بمشاركة 7 فرق هي اربيل وفتاة اربيل وفتاة كركوك وشهربان من ديالى وشباب الحسين من كربلاء والمهناوية من الديوانية وفريق زانكو من السليمانية".

وبين خلف ان "الدوري سيقام لمرحلة واحد وستقام اليوم مباراتان الاولى بين زانكو وشباب الحسين الساعة الثالثة عصرا والثانية بين شهربان واربيل وتقام المباريات على قاعة جامعة صلاح الدين".

واضاف ان "البطولة  ستكون فرصة للتجمع بين فتياة المحافظات  وسط اجواء تنظيمية واحتفالية متميزة في محافظات اربيل".

related

تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-06-24 21:10:53
تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

وصول وزير الشباب والرياضة الى اقليم كوردستان

Date: 2020-09-05 11:26:35
وصول وزير الشباب والرياضة الى اقليم كوردستان

أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

Date: 2021-04-08 16:34:50
أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

تعادل سلبي بين الميناء واربيل

Date: 2019-06-30 21:08:21
تعادل سلبي بين الميناء واربيل

أربيل يضم لاعبين أجنبيين أحدهما لاعب بنفيكا السابق

Date: 2020-10-02 18:11:12
أربيل يضم لاعبين أجنبيين أحدهما لاعب بنفيكا السابق

بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-17 21:03:53
بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

اتحاد الكرة الكوردستاني يدعو ممثلي الاندية لحضور قرعة دوري الصالات

Date: 2019-08-28 20:53:30
اتحاد الكرة الكوردستاني يدعو ممثلي الاندية لحضور قرعة دوري الصالات

أربيل تحتضن منافسات دوري النساء للكرة الطائرة

Date: 2020-11-15 09:09:31
أربيل تحتضن منافسات دوري النساء للكرة الطائرة