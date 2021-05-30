أربيل تحتضن منافسات الدوري النسوي الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز/ تحتضن محافظة أربيل، اليوم الاحد، منافسات الدوري النسوي الممتاز لكرة اليد بمشاركة 7 فرق من عموم العراق.

وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات الدوري الممتاز ستنطلق اليوم في محافظة اربيل بمشاركة 7 فرق هي اربيل وفتاة اربيل وفتاة كركوك وشهربان من ديالى وشباب الحسين من كربلاء والمهناوية من الديوانية وفريق زانكو من السليمانية".

وبين خلف ان "الدوري سيقام لمرحلة واحد وستقام اليوم مباراتان الاولى بين زانكو وشباب الحسين الساعة الثالثة عصرا والثانية بين شهربان واربيل وتقام المباريات على قاعة جامعة صلاح الدين".

واضاف ان "البطولة ستكون فرصة للتجمع بين فتياة المحافظات وسط اجواء تنظيمية واحتفالية متميزة في محافظات اربيل".