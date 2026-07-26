أربيل تحتضن معسكرات الأندية.. تعاقدات جديدة تشعل استعدادات دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق حراكاً متسارعاً خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتزامن مع انطلاق المعسكرات التدريبية استعداداً لمنافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وتواصل إدارات الأندية تعزيز صفوفها بصفقات محلية ومحترفة، فيما تسابق الأجهزة الفنية الزمن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، في ظل طموحات كبيرة للمنافسة على الألقاب.

وأعلن نادي الجولان تعاقده رسمياً مع الجناح المالي كوليبالي، قادماً من نادي استاد مالي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وفي صفقة محلية بارزة، انضم قائد المنتخب الأولمبي العراقي علي صادق، إلى صفوف نادي أربيل، ضمن مساعي الإدارة لتعزيز الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم.

ومن جانب آخر، غادر المحترف الأرجنتيني توماس أندرادي مدينة بوينس آيرس متوجهاً إلى مصر، للالتحاق ببعثة نادي القوة الجوية، استعداداً للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات.

وفي دهوك، أكملت الإدارة بناء تشكيلتها الأجنبية للموسم الجديد، بعدما حسمت التعاقد مع سبعة محترفين بشكل رسمي، هم البرازيليان رايكار سانتوس وإيفو هينريك، والإيرانيون سينا أسكد بيكي، ومحمد رضا، وسينا موريدي، والمغربي رضا ماجي، إلى جانب السوري محمود المواس، في خطوة تؤكد طموح النادي للمنافسة على لقب الدوري وجميع البطولات المحلية.

وفي ملف الانتقالات، اشتدت المنافسة على التعاقد مع إبراهيم بايش، بعد دخول نادي زاخو على خط المفاوضات، ليزاحم نادي أربيل في سباق حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وفي الزوراء، أصبح لاعب خط الوسط أمير عبدالله خارج أسوار النادي، بعد التوجه إلى إلغاء عقده بناءً على رغبة المدير الفني باسم قاسم، لعدم القناعة بإمكاناته الفنية.

وعلى صعيد المعسكرات التدريبية، انطلقت صباح اليوم تدريبات نادي الشرطة في معسكره المقام بمحافظة أربيل، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.

كما باشر نادي النفط معسكره التدريبي في مدينة أربيل، استعداداً لمنافسات دوري نجوم العراق 2026-2027، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

بدوره، غادر نادي نفط ميسان إلى أربيل لإقامة معسكره التدريبي، ضمن استعداداته للموسم الجديد، فيما وصل نادي ديالى إلى المدينة وبدأ أولى وحداته التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وفي المقابل، قررت إدارة نادي أربيل إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقرراً إقامته في تونس، على أن يواصل الفريق تحضيراته للموسم الجديد داخل العراق.