أربيل تحتضن بطولة أندية السيدات لكرة السلة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت، بطولة أندية السيدات لكرة السلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن احتضنت بطولة أندية السيدات لكرة السلة، والتي أقيمت في قاعة نادي اكاد الرياضي في مدينة اربيل.

وقال مشرف كرة سلة السيدات مؤيد صليوة شابو، لوكالة شفق نيوز إن "البطولة هي بمشاركة خمسة اندية رياضية نسائية حيث تُقام في اربيل و هي للفرق المحلية في المحافظات".

وأضاف أن "البطولة تتضمن مشاركة لاعبات محترفات أيضاً ما يساهم في رفع مستوى أداء اللاعبات بصورة عامة "مشيرا إلى أن "فعاليات البطولة ستستمر لغاية 18 من الشهر الجاري ".

ومن جهته قال أحد المشجعين ويدعى محمد عبدالله، لوكالة شفق نيوز إن "رياضة السلة في العراق ضعيفة وخصوصا الخاصة بالسيدات وهذه النوعية من الفعاليات الرياضية ستساهم في اكتشاف المواهب الشابة أكثر وتسليط الضوء على اهمية هذه الرياضة في العراق عموما".