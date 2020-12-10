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أربيل تحتضن بطولة دولية للشطرنج

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-10T11:17:03+0000
أربيل تحتضن بطولة دولية للشطرنج

شفق نيوز/ صرح الاتحاد العراقي للشطرنج يوم الخميس بان بطولة خانزاد الدولية المفتوحة ستنطلق في اربيل  يوم غد الجمعة وتستمر لمدة يومين بمشاركة جميع الفئات .

وقال رئيس الاتحاد ظافر عبد الامير لشفق نيوز ان البطولة ستكون مفتوحة لكلا الجنسين ومعتمدة في الاتحاد الدولي ، مبينا ان المنافسات ستقام في قاعة نادي خانزاد باربيل يومي 11و 12 من هذا الشهر .

واضاف ان النشاط يعد من النشاطات المهمة للاتحاد ولاسيما ان البطولة تقام بشكل مباشر دون منصات الكترونية بعد عودة الحياة في اربيل وباقي مدن العراق لشبه طبيعتها بسبب جائحة كورونا .

واوضح ان البطولة ستكون مفتوحة، اي يحق لاي لاعب ولاعبة المشاركة في المنافسات وشمول الاعمار كافة وهذه فرصة للاعبين في اثبات جدارتهم .

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