أربيل تحتضن بطولة دولية للشطرنج

شفق نيوز/ صرح الاتحاد العراقي للشطرنج يوم الخميس بان بطولة خانزاد الدولية المفتوحة ستنطلق في اربيل يوم غد الجمعة وتستمر لمدة يومين بمشاركة جميع الفئات .

وقال رئيس الاتحاد ظافر عبد الامير لشفق نيوز ان البطولة ستكون مفتوحة لكلا الجنسين ومعتمدة في الاتحاد الدولي ، مبينا ان المنافسات ستقام في قاعة نادي خانزاد باربيل يومي 11و 12 من هذا الشهر .

واضاف ان النشاط يعد من النشاطات المهمة للاتحاد ولاسيما ان البطولة تقام بشكل مباشر دون منصات الكترونية بعد عودة الحياة في اربيل وباقي مدن العراق لشبه طبيعتها بسبب جائحة كورونا .

واوضح ان البطولة ستكون مفتوحة، اي يحق لاي لاعب ولاعبة المشاركة في المنافسات وشمول الاعمار كافة وهذه فرصة للاعبين في اثبات جدارتهم .