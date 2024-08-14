اربيل تحتضن بطولة دوري النساء لكرة السلة بمشاركة خمسة اندية

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدوري العراقي الممتاز للسيدات لكرة السلة في قاعة نادي عنكاوا بأربيل بمشاركة خمسة اندية .

‏وقال رئيس الاتحاد المركزي لكرة السلة حسين العميد لوكالة شفق نيوز، إن المنافسات ستقام في أربيل بمشاركة أندية غاز الشمال وإفروديت وسنحاريب وسابيس واكاد عين كاوة.

‏وأشار إلى أن منافسات البطولة تنطلق اليوم الاربعاء بإقامة مباراتين الأولى عند 5:00 عصرا بين فريقي غاز الشمال وافروديت بينما تقام المباراة الثانية في 7:30 بين فريقي سنحاريب وسابيس.

‏وأضاف إلى أن منافسات البطولة تتواصل يوم غد الخميس بإقامة مباراتين في نفس التوقيت الأول تجمع سابيس وافروديت والثانية بين سنحاريب اكاد عنكاوا.

وتقام الجمعة مباراتين أيضا تجمع الأولى سابيس مع غاز الشمال والثانية تجمع افروديت وعينكاوا، بينما تقام السبت مباريات الدور الرابع بإقامة مباراتين تجمع الأولى افروديت وسنحاريب وتجمع الثانية اكاد عنكاوا مع غاز الشمال.

‏وتابع إن المنافسات تختتم يوم الاحد المقبل بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة في نفس التوقيتات حيث يلتقي في الخامسة عصراً فريقا غاز الشمال مع سنحاريب وفي الساعة السابعة والنصف تقام المباراة الاخيرة بين فريقي اكاد عنكاوا وسيباس.