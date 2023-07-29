أربيل تحتضن بطولة العراق لكرة السلة النسوية

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، 1-5 من شهر آب المقبل، موعداً لانطلاق بطولة العراق للنساء (متقدمات)، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وجه الدعوة للأندية الراغبة بالمشاركة، إرسال كتب المشاركة في البطولة"، لافتاً إلى أن "أندية عديدة بعثت بموافقاتها للمشاركة، واليوم هو آخر يوم لقبول الموافقات".

وبحسب العميدي، قرر اتحاد السلة، السماح لكل نادي إشراك لاعبة محترفة واحدة، لتمثيل فريقها السلوي خلال المنافسات.

على صعيد آخر، اختتمت بطولة أندية بغداد للأشبال تولد 2009-2010 والتي جرت مبارياتها على قاعة الشعب للألعاب الرياضية، بمشاركة سبعة أندية هي (الصيد، الدفاع الجوي، مؤسسة فدك الزهراء، الطارمية، دجلة الجامعة، الحشد الشعبي، والكهرباء)، وتوج بها نادي الصيد.