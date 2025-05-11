أربيل تحتضن بطولة السيدات للتنس استعدادا لـ"بيلي جين كينغ"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الأحد، عن إقامة بطولة الأندية العراقية للسيدات، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أواخر الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، ان اربيل ستستضيف بطولة السيدات يوم 30 من شهر ايار الجاري بمشاركة ابرز لاعبات العراق، لاختيار لاعبتين للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول للسيدات استعدادا لبطولة خارجية مهمة.

وأشار العكيلي، إلى أن الهدف من اختيار لاعبتين هو لاستعداد المنتخب النسوي للمشاركة في بطولة "بيلي جين كينغ" المزمع اقامتها في سيريلانكا للفترة من 12 ولغاية 22 من شهر حزيران المقبل.

واكد أن الاتحاد العراقي دعا الاندية المشاركة في البطولة إلى ارسال قوائم باسماء المشاركات بغية تجهيز الامور التنظيمية قبل انطلاق البطولة، لافتاً إلى ان الاتحاد حدد آخر موعد للتسجيل يوم 25 من شهر أيار الجاري.

الى ذلك، اعلن العكيلي عن تسمية المدرب العراقي علي خيري هاشم، لقيادة المنتخب الأول لتنس الرجال.

وبين رئيس الاتحاد، ان التسمية جاءت بغية البدء باستعدادات المنتخب قبل المشاركة في بطولة "ديفز كپ" المزمع إقامتها في ماليزيا منتصف شهر تموز المقبل.