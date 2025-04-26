أربيل تحتضن المهرجان الرياضي الثالث للمساواة بين الجنسين.. (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، إقامة المهرجان الأولمبي الرياضي الثالث في جامعة صلاح الدين، للمساواة بين الجنسين.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة لفرق رياضية من اتحادات مختلفة، شملت الفروسية، المبارزة، كرة الطائرة، الجمباز، التايكواندو، كرة اليد، السباحة، رفع الأثقال، والوشو كونغ فو، وبرزت من خلال العروض الرياضية مهارات الرياضيات العراقيات، مما يعكس التطور الملحوظ في دعم الرياضة النسوية، حسب بيان اللجنة الأولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وحظي المهرجان بحضور مميز لعدد من الشخصيات الرياضية والسياسية، من بينهم: محافظ أربيل أوميد خوشناو، وزير التربية ئالان حمه، وكيل وزير الثقافة والشباب ئاريان صلاح الدين، ومدير رياضة أربيل روركار محمود، ومدير الشباب زبير بابان، وغيرهم.

وأكد فريق بختيار، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، في كلمة نيابةً عن رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، على أهمية مثل هذه الفعاليات في تنشيط الحركة الرياضية وحث الشباب على ممارسة الرياضة، مشددا على دور الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء جيل واعٍ ومثقف.

وأشار إلى "الدور الريادي الذي تؤديه المرأة في المجتمع، ولا سيما في المجال الرياضي".

وأقيم هذا المهرجان تحت رعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولجنة المساواة بين الجنسين، وبالتعاون مع المديرية العامة للرياضة.