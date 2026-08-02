أربيل تحتضن الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة لاتحاد التنس

شفق نيوز- أربيل

احتضنت مدينة أربيل، يوم الأحد، الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للاتحاد العراقي للتنس، بحضور أعضاء الهيئة العامة وممثل الاتحاد الآسيوي للعبة، لمناقشة الفقرات المدرجة ضمن جدول الأعمال المعلن مسبقاً.

وشهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المطروحة والتصويت عليها، إذ نالت موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة، وسط أجواء اتسمت بالشفافية وروح المسؤولية.

كما فُتح باب النقاش أمام أعضاء الهيئة العامة لطرح آرائهم ومقترحاتهم بشأن واقع رياضة التنس وآليات تطويرها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز خطط الاتحاد الرامية إلى دعم اللاعبين، وتطوير البطولات، وتوسيع قاعدة ممارسي التنس في مختلف المحافظات.

وأكد الحاضرون أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاتحاد، بما يخدم مستقبل رياضة التنس في العراق ويلبي تطلعات الأسرة الرياضية.

من جانبه، أشاد ممثل الاتحاد الآسيوي للتنس بانعقاد الاجتماع الاستثنائي، مثمناً جهود الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي وخطواتها في تنفيذ خطط تطوير اللعبة.

ومن شأن هذه الجهود أن تعزيز حضور التنس العراقي على المستويين الآسيوي والدولي، ودعم مساعي الارتقاء باللعبة وتوسيع انتشارها.