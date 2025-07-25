أربيل تحتضن اختبار لاعبات العراق لكرة القدم تمهيداً للاستحقاقات الدولية

شفق نيوز- أربيل

جرت مساء الجمعة، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اختبارات للاعبات لمنتخبي الناشئات والواعدات في كرة القدم، في ملعب نادي أربيل الثانوي، لاختيار اللاعبات الأفضل ضمن تشكيلة المنتخبين تحضيراً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويتأهب منتخبي العراق للواعدات والناشئات للبطولات المقبلة، وهي بطولتي العرب لكرة القدم النسوية، وتصفيات كأس آسيا 2026.

وتعد الاختبارات الأولى من نوعها في العراق، فيما يخص ضم اللاعبات الموهوبات والتي بدأ مطلع الأسبوع الماضي في كل من مدن الموصل وسنجار ودهوك وزاخو، فيما سيتم اختبار لاعبات السليمانية وكركوك في اليومين المقبلين.

وأقيمت الاختبارات بحضور الملاك التدريبي المؤلف من المدرب علي حسن محمد، ومساعدا المدرب علي زهير ناظم وعائد آسو، ومدير الفريق صادق جبار.

وكان الملاك التدريبي لمنتخبي الواعدات والناشئات قد أشرف على اختبار لاعبات المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان ضمن برنامج الكشف عن اللاعبات وفقاً للمسح الميدانيّ لاعبات.