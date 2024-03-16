أربيل تجهز القاسم استعداداً للنصف الثاني من دوري النجوم

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القاسم، عن مغادرة فريقها الكروي إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للاقامة في معسكر تدريبي هناك، وتسمية مدرب عراقي مساعد للكادر السوري.

وقال المنسق الإعلامي لنادي القاسم، نوفل الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي أضافت مدرباً عراقياً مساعداً للكادر السوري الجديد المؤلف من المدرب الأول أيمن الحكيم، ومساعديه كل من مصطفى رجب مساعداً أول، وأحمد قدور مدرباً للياقة، وسامر الريحاني مدرباً للحراس".

وأضاف الجنابي، أن "الفريق سيدخل معسكراً تدريبياً مغلقاً في محافظة أربيل بقايدة المدرب السوري أيمن الحكيم وكادره المساعد استعداداً للمرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم".

وأوضح أن "الهيئة الإدارية لنادي القاسم الرياضي ارتأت تسمية المدرب جعفر سرحان ضمن الكادر التدريبي لفريق كرة القدم ليكون ضمن الكادر في معسكره التدريبي بأربيل الذي يبدأ اليوم السبت، ويستمر عشرة أيام استعداداً لدوري نجوم العراق".

ويحتل فريق القاسم المركز ما قبل الأخير (19) في ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 12 نقطة.