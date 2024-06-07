أربيل بضيافة الكهرباء في مباراة مؤجلة تحمل الكثير من الحسابات

شفق نيوز/ يستضيف فريق الكهرباء نادي أربيل، يوم الجمعة، في لقاء مؤجل من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يطمح الفريقان لتعويض نزيف النقاط في الجولات السابقة.

ويحتضن على ملعب الزوراء في بغداد المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين عند الساعة السادسة عصراً.

ويسعى فريق أربيل لتحقيق الفوز وتعويض نزيف النقاط التي فقدها في أدوار سابقة ليكون بالمناطق الدافئة التي تنقذه من شبه الهبوط، ليقفز إلى المركز 12 في حال الفوز بعد أن يرفع رصيده إلى 35 نقطة، إذ يمتلك حاليا 32 نقطة، بينما يسعى منافسه الكهرباء للتمسك بالمركز 12 وتعويض ما فقده من نقاط في جولات سابقة ليعزز رصيده، ففي تحقيقه الفوز بمباراة اليوم فإنه سيرفع رصيده للنقطة 37 لكنه رغم ذلك يبقى بمركزه الـ12 خلف فريق نفط ميسان صاحب المركز 11 برصيد 39 نقطة.