أربيل النسوي لكرة اليد يفتح النار على الاتحاد العراقي: مزاجي وحدد البطل منذ الآن

شفق نيوز / أعلن نادي أربيل النسوي لكرة اليد، اليوم الخميس، رفضه نتيجة لقائه مع نادي جامعة صلاح الدين، متهما الاتحاد العراقي بالتعامل بـ"مزاجية" والعمل على تحديد هوية البطل وفق "آراء وأهواء" شخصية.

وقال نادي أربيل لكرة اليد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مباراة الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز العراقي النسوي لكرة اليد، بين الفريق النسوي ونادي جامعة صلاح الدين توقفت، قبل انتهاء المباراة بدقيقتين ولم يتم إكمالها، بسبب التهجم والتلفظ بكلمات غير لائقة ضد النادي من قبل مشرف فريق جامعة صلاح الدين".

وأضاف نادي أربيل "كانت لدينا ملاحظات عدة حول القرارات غير المدروسة ومزاجية الاتحاد المركزي العراقي لكرة اليد، لذا نرفض نتيجة المباراة جملة وتفصيلا من جانب، ومن جانب آخر، لدينا عدة ملاحظات حول قرارات إتحاد العراقي المركزي لكرة اليد التي صدرت لصالح نادي جامعة صلاح الدين".

وتابع البيان أن "سبع لاعبات من نادي جامعة صلاح الدين هن لاعبات في نادينا سابقا، ولم يأخذن بطاقة الاستغناء من النادي لكي يلتحقن بأندية أخرى، رغم أنهن لا زلن يتقاضين رواتبهن من النادي ولا يحق لهن أن يلعبن لأي فريق أخرى، وقدمنا كتاباً رسمياً للاتحاد العراقي للبت في هذا الموضوع ولكن لحد هذه اللحظة لم يرد الاتحاد".

ولفت البيان الى أن "الجميع عمل وبجد كي يحرز الفريق المستضيف للبطولة، ولدينا دلائل كافية بذلك، ومنها خسارة النادي في أول مباراته بالبطولة، ولكن بقرار مزاجي وغير أخلاقي من قبل الاتحاد قرروا إعادة المباراة لهم، وهذا دليل قاطع لضعف الاتحاد في عمله وقراراته".

وأوضح البيان أنه "مع وجود نخبة من الحكام الجيدين في محافظات اقليم كوردستان بالأخص في مدينة اربيل، لكن قام الاتحاد العراقي لكرة اليد بتخصيص أربعة حكام من الوسط وجنوب العراق، وهؤلاء الأربعة كانوا خاضعين لقرارات الاتحاد وأداروا المباريات حسبما يشاء، كما أن ضعف رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، يعد أحد أسباب هبوط مستوى البطولة لأنه شعرنا بأنه صدرت عدة قرارات من أشخاص خارج الاتحاد المذكور".

واختتم نادي اربيل بيانه بالقول، إن "بعض الأشخاص يعملون من أجل تشويش اسم وشهرة نادي اربيل، ولدينا دليل بأنهم يستعملون طرقا غير قانونية بأن تجري البطولة حسب مصالحهم واستخدام نتائجها ضد نادينا".