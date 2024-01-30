ربع نهائي أمم إفريقيا..  مالي تضرب موعداً مع أصحاب الأرض

شفق نيوز/ تأهلت مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بفوزها على بوركينا فاسو 2-1، الثلاثاء، على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو.

تقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه 3، ثم عزّزت تقدمها عبر المهاجم لاسين سينايوكو 47، قبل أنّ تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر بيرتراند تراوري 57، لكنّه لم يكن كافياً للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه.

وبهذا الفوز، تضرب مالي موعداً مع المضيفة كوت ديفوار في ربع النهائي السبت المقبل.