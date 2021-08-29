أربع مواجهات ودية لزاخو في معسكر اربيل وبرازيلي ينظم لصفوف الفريق

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو الرياضي، يوم الاحد، عن تعاقدها رسميا مع المحترف البرازيلي بونو اوليفر لموسم واحد وإقامة معسكر تدريبي للفريق في اربيل لمدة عشرة ايام.

وقال امين سر النادي ادريس كوجر، لوكالة شفق نيوز، ان "اللاعب اوليفر من اللاعبين المتميزين الذي يلعب بخط الدفاع وانه سيكون اضافة جيدة للفريق لما يمتلكه من امكانيات جيدة".

وبين ان "الفريق حاليا في معسكر مغلق في زاخو بإشراف المدرب عبد الوهاب ابو الهيل الذي جددت الإدارة العقد لقيادة الفريق لموسم اخر".

واشار موجر الى ان "فريق زاخو سيدخل بمعسكر تدريبي اخر يوم الاحد في اربيل سيخوض خلاله اربع مواجهات ودية، حيث يلاقي سامراء في الثالث من شهر ايلول المقبل، وفي الثانية يلاقي الشرطة في السادس من الشهر نفسه، ثم نفط البصرة في التاسع من ايلول، وأخيرا يلاقي اربيل يوم 12 ايلول".

واكد ان "ادارة النادي شبه اكملت تعاقداتها مع لاعبين جدد بعد ان غادر اغلب اللاعبين السابقين".