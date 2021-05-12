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أربع مواجهات في منافسات الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-12T06:09:23+0000
أربع مواجهات في منافسات الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تُقام اليوم الأربعاء أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز  .

ففي الساعة الرابعة عصراً يلاقي فريق نادي النفط ضيفه فريق نادي الكرخ على ملعب التاجي ، بينما يلاقي فريق نادي الشرطة ضيفه فريق نادي اربيل على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف عصراً .

وعلى ملعب كربلاء الدولي يضيف فريق نادي نفط الوسط فريق نادي الكهرباء ، وفي الساعة العاشرة مساءً يضيف فريق نادي القوة الجوية فريق نادي النجف على ملعب الشعب الدولي .

وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قررت تغيير توقيت مباراة الشرطة وأربيل المقرر إقامتها اليوم الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من اليوم نفسه.

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