أربع مواجهات في منافسات الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تُقام اليوم الأربعاء أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز .

ففي الساعة الرابعة عصراً يلاقي فريق نادي النفط ضيفه فريق نادي الكرخ على ملعب التاجي ، بينما يلاقي فريق نادي الشرطة ضيفه فريق نادي اربيل على ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة والنصف عصراً .

وعلى ملعب كربلاء الدولي يضيف فريق نادي نفط الوسط فريق نادي الكهرباء ، وفي الساعة العاشرة مساءً يضيف فريق نادي القوة الجوية فريق نادي النجف على ملعب الشعب الدولي .

وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قررت تغيير توقيت مباراة الشرطة وأربيل المقرر إقامتها اليوم الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من اليوم نفسه.