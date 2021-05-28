أربع مواجهات في دوري السلة للدرجة الاولى والحلة يتوج أولا في بطولة الناشئين

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الدوري السلة العراقي لدوري الدرجة الأولى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النتائج أسفرت عن فوز فريق نادي القوة الجوية على فريق نادي المشاهدة 87-40 نقطة، وفوز فريق نادي عمال نينوى على فريق نادي سولاف الجديد 88-80 نقطة، وفوز فريق نادي الحي على فريق نادي امام المتقين 60-58 نقطة، فوز فريق نادي العمال على فريق نادي الشهداء 67-63 نقطة.

من جانب اخر؛ اختتم دوري اندية الناشئين المصاحب للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم الرياضي للموسم 2020/2021.

وتوج فريق نادي الحلة بالمركز الأول وحل فريق نادي الخطوط الجوية ثانيا، بينما جاء فريق نادي زاخو بالمركز الثالث.