سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربع مواجهات في دوري السلة للدرجة الاولى والحلة يتوج أولا في بطولة الناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-28T17:33:23+0000
أربع مواجهات في دوري السلة للدرجة الاولى والحلة يتوج أولا في بطولة الناشئين

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الدوري السلة العراقي لدوري الدرجة الأولى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النتائج أسفرت عن فوز فريق نادي القوة الجوية على فريق نادي المشاهدة 87-40 نقطة، وفوز فريق نادي عمال نينوى على فريق نادي سولاف الجديد 88-80 نقطة، وفوز فريق نادي الحي على فريق نادي امام المتقين 60-58 نقطة، فوز فريق نادي العمال على فريق نادي الشهداء 67-63 نقطة.

من جانب اخر؛ اختتم دوري اندية الناشئين المصاحب للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم الرياضي للموسم 2020/2021.

وتوج فريق نادي الحلة بالمركز الأول وحل فريق نادي الخطوط الجوية ثانيا، بينما جاء فريق نادي زاخو بالمركز الثالث.

related