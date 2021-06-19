أربع مواجهات في دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز بكرة السلة السلة

شفق نيوز/ انطلقت اليوم السبت، منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة السلة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن نتائج المنافسات أسفرت عن فوز فريق نادي القوة الجوية على ضيفه فريق نادي سامراء 60-50 نقطة، وفوز فريق نادي امام المتقين على ضيفه فريق نادي الشطرة بنتيجة 79-72 نقطة.

وتابع مراسلنا؛ أن فريق نادي السماوة فاز على ضيفه فريق نادي الحمزة الشرقي بفارق نقطتين وبنتيجة 75-73 نقطة، وفاز فريق نادي عانة على مضيفه فريق الحبانية بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 61-60 نقطة.

يذكر أن فريق نادي النفط توج بالمركز الأول في دوري السلة الممتاز، وحل الشرطة ثانيا ثم الحشد الشعبي بالمركز الثالث.