أربع مواجهات في ختام الجولة 18 من دوري النجوم..ديربي كوردستان يتصدر المشهد

شفق نيوز- أربيل

تختتم، يوم السبت، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مباريات في أربيل وميسان وديالى والنجف، يتقدمها ديربي كوردستان المرتقب.

وتنطلق مباراتان عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يحتضن ملعب ملعب فرانسو حريري مواجهة ديربي كوردستان بين فريقي أربيل وزاخو.

وأكد مدرب أربيل، باسم قاسم، لوكالة شفق نيوز، أن "المباراة مهمة وصعبة لكونها ديربي كوردستان"، مشيراً إلى أن "الفريقين يقدمان مستويات ونتائج جيدة، وأن زاخو يظهر بصورة مميزة في مشاركته الخارجية".

وأضاف أن "أربيل يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد مباراته السابقة"، مؤكداً "استقرار الفريق وجاهزيته الكاملة للعودة إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب".

من جانبه، أوضح مساعد مدرب زاخو، أسامة علي، أن "المواجهة قوية بين فريقين من أبرز فرق الدوري"، مبيناً "ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تقديم مستوى متقدم".

وأكد علي "اعتزازه بتولي مهمة التدريب مساعداً في زاخو، لما يمتلكه النادي من قاعدة جماهيرية كبيرة"، مشدداً على أن "هدف الفريق هو حصد النقاط وتقديم أداء يرضي الطموحات بدعم جماهيره".

وفي المباراة الثانية عند الساعة ذاتها، يلتقي فريق ميسان مع ضيفه القاسم على ملعب ميسان الأولمبي.

وتقام مباراتان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يواجه ديالى فريق الكرمة على ملعب ديالى، فيما يستضيف النجف فريق الكهرباء على ملعب النجف الدولي.

في المقابل، تقرر تأجيل مباراتي النفط أمام الشرطة، والزوراء أمام أمانة بغداد، لارتباط فريقي الشرطة والزوراء بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا 2 ودوري النخبة الآسيوي.