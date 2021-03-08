أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ23 لدوري الكرة الممتاز غداً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الثلاثاء، منافسات الجولة الـ23 لدوري كرة القدم الممتاز بإقامة أربع مواجهات، ثلاثة منها تقام في الساعة الثانية ظهرا.

ويضّيف ملعب التاجي؛ مباراة فريقا نادي النفط وضيفه القادم من كوردستان نادي زاخو، فيما يلاقي فريق نادي السماوة على ملعبه فريق نادي نفط ميسان.

اما على ملعب النجف الدولي يلتقي فريقا نادي نفط الوسط وضيفه نادي الكرخ، وضمن المنافسات ذاتها تقام مباراة واحدة في تمام الساعة الرابعة والربع على اديم ملعب الشعب الدولي تجمع فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نادي امانة بغداد.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 22 ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز برصيد 47 نقطة يلاحقه فريق نادي الزوراء بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة ثم الشرطة ثالثا برصيد 40 نقطة.