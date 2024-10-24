أربع مواجهات في انطلاق الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، مواجهات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد توقف المنافسات بسبب الاستحقاقات الدولية، وذلك بإقامة أربع مباريات.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة 2:45 ظهراً بإقامة مباراتين، حيث يستضيف فريق الحدود نظيره الشرطة على ملعب الكرخ، بينما يلتقي فريق القاسم مع ضيفه أربيل على ملعب الكوت.

وفي الساعة 5:15 مساءً، تُجرى مباراة بين فريق النفط وضيفه نفط البصرة.

وتختتم مواجهات اليوم بمباراة في الساعة 7:45 مساءً تجمع بين فريق الطلبة وضيفه الكرمة.

وكان الدوري قد توقف بعد نهاية الجولة الثالثة في السادس من تشرين الأول الجاري، نظراً لفترة التوقف الدولي التي خاض خلالها المنتخب العراقي مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية.

كما شاركت أندية الشرطة والقوة الجوية ودهوك في بطولتي آسيا والخليج خلال هذه الفترة.