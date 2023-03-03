أربع مواجهات في الدوري الممتاز للناشئين والشباب للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حقق فريق النادي البحري فوزاً مستحقاً على فريق نادي الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة (25-13) (25-21) (25-13) في المربع الذهبي لدوري الناشئين لكرة الطائرة.

وضمن المنافسات ذاتها تمكن ناشئة الشرطة تجاوز ناشئة البحري بثلاثة أشواط نظيفة (25-20) (25-20) (27-25).

وفي أول مواجهات التجمع الثاني لدوري الشباب بالكرة الطائرة ، تخطى الشرطة فريق غاز الجنوب بثلاثة أشواط نظيفة (25-17) (25-14) (25-14).

وفي دوري الشباب ايضا فاز مصافي الشمال على أربيل بثلاثة أشواط نظيفة (25-23) (25-20) (25-17).

وكان غاز الجنوب حقق امس الخميس الانتصار على حساب البحري بثلاثة أشواط دون رد (25-20) (25-16) (25-23).