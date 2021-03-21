أربع مواجهات في الجولة الـ25 واوزبكستان توقف الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تقام اليوم الأحد، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز.

ففي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقام مباراة واحدة تجمع فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي الزوراء على ملعب التاجي، وفي الساعة الثانية ظهراً تقام مباراة واحدة على ملعب السماوة تجمع اصحاب الارض فريق نادي السماوة وضيفه فريق نادي اربيل.

وسيكون ملعب ميسان الدولي مسرحاً للقاء فريق نادي نفط ميسان وضيفه الميناء بتمام الساعة الرابعة عصرا، ويختتم لقاء فريقا نادي النجف وضيفه نادي الكرخ على ملعب النجف الدولي مباريات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز في الساعة السادسة والنصف.

ويتوقف الدوري بعد الجولة الـ25 بسبب ارتباط المنتخب الوطني العراقي بلقاء ودي أمام اوزبكستان، اذ سيغادر وفد المنتخب بغداد يوم الاثنين المقبل ويلاقي مضيفه المنتخب الاوزبكي وديا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.