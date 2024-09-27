أربع مواجهات في الجولة الثانية لدوري نجوم العراق بضمنها "ديربيان"
شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف ودهوك وكربلاء .
وتقام في الساعة الـ5:30 عصراً مباراتان الاولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الميناء.
بينما يستضيف ملعب النجف المباراة الثانية بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الكهرباء.
وتقام مباراتان عند الساعة الـ 8:00 مساء تجمع الأولى فريقي دهوك وضيفه نادي اربيل في مباراة ديربي كوردستان، وتجري المباراة على ملعب الأول.
بينما يحتضن ملعب كربلاء في الثانية مباراة ديربي الفرات الاوسط التي تجمع فريقي نادي كربلاء وضيفه نادي النجف.