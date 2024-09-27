أربع مواجهات في الجولة الثانية لدوري نجوم العراق بضمنها "ديربيان"

شفق نيوز/ ‏تقام اليوم الجمعة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف ودهوك وكربلاء .

‏وتقام في الساعة الـ5:30 عصراً مباراتان الاولى على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه نادي الميناء.

‏بينما يستضيف ملعب النجف المباراة الثانية بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الكهرباء.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 8:00 مساء تجمع الأولى فريقي دهوك وضيفه نادي اربيل في مباراة ديربي كوردستان، وتجري المباراة على ملعب الأول.

‏بينما يحتضن ملعب كربلاء في الثانية مباراة ديربي الفرات الاوسط التي تجمع فريقي نادي كربلاء وضيفه نادي النجف.

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