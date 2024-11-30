أربع مواجهات تنطلق في الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق
شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات.
وتقام في الساعة الـ 2:30 عصراً مباراتين تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفه الكهرباء على ملعب الرمادي.
وتجمع الثانية فريقي نفط ميسان وضيفه نادي أربيل وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.
بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:15 مساءً على منع كربلاء الدولي تجمع فريق القاسم وضيفه فريق الطلبة.
وأخيرا يلاقي الزوراء على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق النجف في الـ 7:30 مساءً.
بينما تقرر تأجيل مباراة ديربي اقليم كوردستان بين فريقي نوروز وضيفه نادي دهوك التي كانت مقررة إقامتها اليوم على ملعب نوروز.