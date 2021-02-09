أربع مواجهات تنتهي بالتعادل ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "على ملعب الديوانية، التقى فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي نفط الوسط"، مشيرا إلى ان "اللقاء انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف ليرفع الديوانية رصيده الى 20 نقطة، ونفط الوسط الى 30 نقطة".

وأضاف أن "على ملعب احمد راضي التقى فريقا نادي الزوراء ومضيفه نادي الكرخ، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما ليرفع الزوراء رصيده للنقطة 33 ورفع الكرخ رصيده للنقطة 22".

وتابع مراسلنا؛ أن "في المباراة الثالثة واجه فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي الطلبة على ملعب نادي التاجي"، لافتا إلى ان "اللقاء انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليرفع الطلبة رصيده للنقطة 16 نقطة ورفع الحدود رصيده الى 16 نقطة ايضا".

أما اللقاء الأخير، الذي جمع فريق نادي السماوة مع فريق نادي القاسم، انتهى بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما ليرفع السماوة رصيده الى 17 نقطة والقاسم الى 16 نقطة، وفق ما ذكره مراسل وكالة شفق نيوز.