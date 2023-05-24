أربع مواجهات أبرزها ديربي كوردستان في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وتنطلق عند الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب الشعب الدولي مباراة فريقي نادي الحدود وضيفه فريق نوروز، فيما يستضيف ملعب النجف الدولي عند الساعة السادسة و45 دقيقة مباراة كربلاء وضيفه الزوراء.

وفي الساعة التاسعة مساءً تنطلق مباراتان تجمع الاولى في ديربي كوردستاني فريقا دهوك وضيفه زاخو على ملعب الأول، بينما تقام الثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي الطلبة وضيفه اربيل .