أربع مواجهات بختام الجولة الـ 17 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تختتم، يوم الجمعة، مواجهات الجولة الـ 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات أخيرة.

وتقام مباراتان عند الساعة الـ 3:00 عصراً. ‏تجمع الأولى فريق أمانة بغداد مع ضيفه فريق الميناء وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لأمانة بغداد .

‏وتجمع المباراة الثانية فريق الكهرباء مع ضيفه فريق دهوك وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

‏في حين تجري مباراتان عند الساعة الـ 5:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق نفط ميسان وتقام مباراة على ملعب الأول.

وتجمع المباراة الثانية والاخيرة فريق الموصل مع ضيفه فريق نوروز وتقام المباراة على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وقال مدرب الموصل الجديد الاردني هيثم الشبول عن لقاء فريقه اليوم أمام نوروز، ان "المباراة مهمة للفريقين ، و نوروز يعد من الفرق المميزة، وحقق نتائج جيدة مؤخراً".

واضاف ان "فريقنا قدم مباراة ممتازة في الجولة السابقة، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق في مباراة اليوم ونكسب نقاط اللقاء لتحسين موقفنا في جدول الدوري".

كما أشار الشبول الى ان غياب هداف الفريق علاء الدالي سيكون مؤثراً، لكن لدينا الثقة بجميع اللاعبين وهم على قدر المسؤولية، مردفا بالقول ان: هدفي منذ تسلم المهمة حديثاً اعداد فريق مثالي ليتوافق مع الخطة التي وضعناها مع الإدارة.

بينما قال مدرب نوروز ولي كريم عن لقاء فريقه أمام الموصل اليوم "لاعبونا جاهزون ، ونتمنى التوفيق لفريقنا حتى نبتعد عن المناطق الخطرة".

واضاف ان "تحضيراتنا كانت مستمرة، وستصب على استشفاء اللاعبين، وتهيئة المصابين ومن لم يشاركوا في آخر مباراة، مبينا ان الموصل فريق ممتاز بمدرب جدير ، مبينا اننا نحترم فريق الموصل كثيراً .