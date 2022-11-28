أربع مباريات ختامية اليوم في مونديال قطر

شفق نيوز/ تعد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الاثنين، ختام مباريات الجولة الثانية من المونديال الذي يقام في قطر في الفترة من 20 تشرين الثاني حتى 18 من شهر كانون الاول المقبل.

ومن المقرر أن تقام في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 اليوم، أربع مباريات قوية وحاسمة، قد تشهد نتائج مؤثرة في تأهل أو توديع أحد المنتخبات للدور المقبل.

وتقام مباراة منتخبي الكاميرون وصربيا في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

بينما تقام مباراة منتخبي غانا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الرابعة عصراً .

وتقام مباراة منتخبي البرازيل وسويسرا في تمام الساعة السابعة مساءً .

اما المباراة الاخيرة لهذا اليوم التي تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي فتقام في الساعة العاشرة مساءً.