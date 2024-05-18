أربع مباريات حاسمة في الجولة 29 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، مواجهات الجولة 29 لدوري نجوم العراق بإقامة أربع مواجهات في ميسان والنجف وبغداد والبصرة .

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب ميسان الاولمبي تجمع فريقا اصحاب الارض والجمهور نادي نفط ميسان وضيفه القادم من بغداد نادي الطلبة .

بينما تجري مباراتان عند الساعة 6:15 عصراً ، تقام الاولى على ملعب النجف الدولي بين فريقي اصحاب الارض والجمهور نادي النجف ، وضيفه القادم من اقليم كوردستان نادي دهوك .

بينما يستضيف ملعب الزوراء على ملعبه في الثانية مباراة فريقه الزوراء صاحب الأرض والجمهور، وضيفه القادم من اقليم كوردستان فريق زاخو .

وتختتم منافسات الجولة 29 بلقاء جماهيري يقام على ارض البصرة بملعب الميناء يجمع فريق "السفانة" الميناء وضيفه الثقيل "الصقور" القوة الجوية الباحث عن استرداد الصدارة التي استعادها الشرطة في مباراة أمس حينما فاز على كربلاء ليقفز للمركز الأول برصيد 64 نقطة ، ولا يخدم القوة الجوية في لقاء اليوم سوى تحقيق الفوز على الميناء ليحصد النقاط الثلاثة ليكون رصيده 65 نقطة إذ يمتلك حالياً 62 نقطة .