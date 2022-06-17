أربع مباريات بالدوري الممتاز "المحسوم سلفاً" وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مباريات في الساعة الخامسة عصرا ضمن منافسات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز المحسوم من قبل فريق نادي الشرطة.

وتمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز بهدفين لهدف سجل هدفي القوة الجوية علاء عباس في الدقيقتين 24-57 بينما سجل هدف نفط الوسط هدفه بالدقيقة 68 عن طريق مهند عبد الرحيم ، وسجل ابراهيم بايش الهدف الثالث للجوية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتمكن فريق نادي الكهرباء من تحقيق الفوز على فريق نوروز بهدف وحيد دون رد. وجرت المباراة على ملعب نادي التاجي الرياضي ببغداد.

كما فاز امانة بغداد على ملعبه على ضيفه فريق نادي النجف 2-1، وسجل كريسيت للأمانة اولا في الدقيقة 45 من الشوط الأول وعادل لاعب النجف النتيجة لفريقه في الدقيقة 84 وفي الدقيقة الثانية المحتسبة بدل الضائع الهدف الثاني للأمانة عن طريق رضا فاضل.

وفي اللقاء الرابع فاز القاسم على فريق زاخو 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب الكفل علي حسن في الدقيقة 23 وسجل للقاسم الهدف الثاني ديمي داودة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 65 فرانك سيدرك قلص لزاخو النتيجة بعد تسجيل هدفه الوحيد.