أربع لاعبات يمثلن تنس العراق في بطولة "بلي جني كنگ" الدولية للتنس

شفق نيوز/ يشارك المنتخب العراقي للسيدات في بطولة "بلي جني كنگ" للتنس المقررة انطلاقها في البحرين الأربعاء المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن الوفد توجه اليوم الى البحرين للمشاركة في بطولة بلي جني كنگ للسيدات وهي بطولة تقام بإشراف الاتحاد الدولي "ITF" ضمن منهاجه السنوي.

واضاف، ان أربع لاعبات سيمثلن منتخب العراق للسيدات في هذه البطولة هن، زه لال سعيد خليل ولارا افدل حسن ونورا زياد عادل والاء عبد الناصر، ويقود المنتخب النسوي المدرب افدل حسن اسماعيل.

وبين العكيلي، ان البطولة ستقام في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة دولية واسعة للمدة من 18-22 من الشهر الحالي.

واشار الى ان البطولة تعد من البطولات المهمة التي يشارك فيها خيرة لاعبات منتخبات تنس العالم وننتظر من لاعباتنا تحقيق نتائج طيبة في البطولة سيما وانهنّ استعدنّ بشكل جيد للمنافسات المقبلة .