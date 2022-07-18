أربع دول تبدي استعدادها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تلقيه طلبات من أربعة اتحادات كروية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

وبين الاتحاد في بيان نشره على موقعه الالكتروني واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان طلبات الاستضافة تلقاها من الاتحادات، الأسترالي، والإندونيسي، والكوري الجنوبي، والقطري.

وبحسب نظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع التعليمات على الاتحادات الكروية في 17 تموز/ يوليو 2022، وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات المتنافسة لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 آب/ أغسطس 2022.

وبعد ذلك، سيتم عمل تقييم شامل للملفات المتنافسة، وذلك من قبل الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتم اتخاذ الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن عن فتح الباب من أجل إبداء الرغبة في الاستضافة لجميع الاتحادات الكروية الآسيوية، وذلك اعتباراً من 31 أيار/ مايو 2022، وقد قامت الاتحادات الأعضاء بالرد وإبداء اهتمامها في المنافسة على استضافة البطولة قبل الموعد النهائي الذي تم تمديده لغاية 15 تموز/ يوليو 2022.