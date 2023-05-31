أربع جوائز خلال أيام.. غوارديولا يواصل حصد الذهب

شفق نيوز / واصل فريق مانشستر سيتي حصد الجوائز بعد فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث فاز مدربه بيب جوارديولا، أمس الثلاثاء، بجائزتين، ليلحق بلاعبه الشاب المتألق إرلينغ هالاند، الذي حصد 4 جوائزة هذا الموسم.

فقد فاز غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الموسم برأي رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في مسيرته، وكذلك جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ للموسم للمرة الرابعة والتي تقدمها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويأتي فوز غوارديولا بهذه الجوائز بعد أن قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وتم تقديم الجائزة المسماة بكأس السير أليكس فيرغسون إلى غوارديولا، في حفل توزيع الجوائز الذي احتفل بالإنجازات التي تحققت في كل من ألعاب الرجال والسيدات.

غير أن غوارديولا ما يزال متأخراً بفارق جائزتين عن فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة، بعد أن حققها 5 مرات.

كما حصل غوارديولا، البالغ من العمر 52 عاما، على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن فريقه من اللحاق بأرسنال خلال المراحل الأخيرة من الموسم، قبل أن يتفوق عليه ليصعد إلى منصة التتويج.

وأشرف غوارديولا على أكثر فترات مانشستر سيتي نجاحا في تاريخ النادي بفوزه بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه المسؤولية.