أربع انتصارات وتعادل في مباريات الجمعة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز / جرت، اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري العراقي الممتاز، انتهت أربعة منها بالفوز وواحدة بالتعادل.

وفاز فريق الصناعات الكهربائية على فريق ميسان بنتيجة 2-1، وهي النتيجة ذاتها التي أنهى بها فريق نادي الحويجة نتيجة مباراته مع فريق نادي الدفاع المدني.

كما فاز فريق نادي الرمادي على فريق نادي البيشمركة بنتيجة 3-1، وأنهى نادي امانة بغداد مباراته مع فريق نادي مصافي الجنوب بالفوز عليه بنتيجة 3-0.

وفي المباراة الخامسة تعادل فريقا نادي سامراء مع النادي البحري سلبياً من دون أهداف.