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أربع انتصارات وتعادل في دوري التأهيل لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-08T16:29:15+0000
أربع انتصارات وتعادل في دوري التأهيل لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وتابع مراسل وكالة شفق نيوز؛ مجريات المباريات الخمس؛ حيث ذكر أن فريق عفك حقق الفوز على فريق نوروز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري الكرة الممتاز.

وأشار إلى ان فريق نادي العلم خطف نقطة ثمينة، من فريق نادي الحسين بعد تسجيله هدف التعديل في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

بينما سقط فريق نادي الشرقاط في فخ التعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، امام ضيفه فريق نادي مصافي الجنوب.

واكتفى فريق نادي الجيش بالتعادل الايجابي امام مضيفه نادي كربلاء بهدف لكل فريق.

كما فاز فريق نادي الكوفة على فريق نادي غاز الشمال بهدف نظيف دون رد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

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