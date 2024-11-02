أربعة أوسمة للعراق في بطولة العالم بـ"البهايوث"

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للبهايوث، يوم السبت، أربعة أوسمة في بطولة العالم التي إنطلقت منافساتها في الأول من شهر تشرين الثاني وتستمر حتى السادس منه في العاصمة الأوزبكية طاشقند.

وقال رئيس الوفد العراقي للبطولة أكرم هاتو، إن "البطولة تجري منافساتها لفئتي المتقدمين والشباب لكلا الجنسين بمشاركة أكثر من 50 منتخباً من مختلف قارات العالم".

وأوضح هاتو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوسام الذهبي الأول للعراق حققه اللاعب مصطفى سنان بتفوقه في النزال النهائي لمنافيات 60 كغم شباب على لاعب منغولي، فيما حقق الوسام الذهبي الثاني اللاعب ذو الفقار محمد والذي نال إعجاب الجماهير حينما تغلب على لاعب إيراني في النزال النهائي لمنافسات فوق 91 كغم للمتقدمين".

وبين أيضاً أن "اللاعبين محمد الباقر محمد وزميله عبدالله حسين عدنان حققا الوسامين الفضيين للعراق بعد خسارتيهما النزالين النهائيين لمنافسات فوق91 كغم شباب و 60 كغم متقدمين تباعاً".

يشار إلى أن تحضيرات منتخب العراق بالبهايوث كانت اقتصرت على معسكر محلي أجراه المنتخب بمدينة السليمانية، استمر ثلاثة أشهر تخللتها إشراك المنتخب ببطولة ودية تحضيرية أقيمت منتصف الشهر الماضي.