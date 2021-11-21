سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربعة أوسمة للعراق ببطولة العالم للكيوكوشنگاي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-21T16:53:06+0000
أربعة أوسمة للعراق ببطولة العالم للكيوكوشنگاي

شفق نيوز/ أحرز لاعبو منتخب العراق بالكيوكوشنگاي أربعة أوسمة ملونة في منافسات بطولة العالم باللعبة والتي أُختتمت فعالياتها اليوم الأحد بمدينة كاراكوف في بولندا بمشاركة ٣٣ منتخباً من مختلف بلدان العالم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنگاي عمار عدنان وهيب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان الأوسمة توزعت بواقع وسام ذهبي واحد، وإثنين فضيين، ووسام نحاسي واحد"، مشيرا إلى أن "اللاعب إبراهيم جاسم حقق الوسام الذهبي في منافسات وزن تحت ٧٥ كغم". 

وأضاف أن "اللاعب إسحاق محمد أحرز وساماً فضياً في منافسات وزن تحت ٩٠ كغم، وكذلك زميله زيدون أحمد حقق وساماً فضياً آخرَ في منافسات الوزن المفتوح للشباب".

وتابع وهيب؛ أن "اللاعب ياسر عمار حقق الوسام النحاسي للعراق في منافسات الشباب  في وزن تحت ٧٠ كغم".

وختم رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنگاي حديثه بالقول؛ ان "منافسات البطولة شارك فيها نخبة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم"، مشيراً الى ان "العراق شارك أيضاً في الدورة التحكيمية التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم وشارك فيها أربعة حكام دوليين من العراق".

وتجدر الاشارة الى ان وفد منتخب العراق بالكيوكوشنگاي سيصل مطار بغداد عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين.

related

لاول مرة.. ذهبية تاريخية للعراق في بطولة العالم للجوجيتسو

Date: 2021-11-07 12:47:15
لاول مرة.. ذهبية تاريخية للعراق في بطولة العالم للجوجيتسو

ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة

Date: 2021-08-28 15:12:11
ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة

شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

Date: 2021-09-16 05:50:46
شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

Date: 2021-10-11 19:41:20
العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

لاعبة عراقية تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم بالجوجيتسو

Date: 2021-11-07 10:42:30
لاعبة عراقية تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم بالجوجيتسو