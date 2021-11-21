أربعة أوسمة للعراق ببطولة العالم للكيوكوشنگاي

شفق نيوز/ أحرز لاعبو منتخب العراق بالكيوكوشنگاي أربعة أوسمة ملونة في منافسات بطولة العالم باللعبة والتي أُختتمت فعالياتها اليوم الأحد بمدينة كاراكوف في بولندا بمشاركة ٣٣ منتخباً من مختلف بلدان العالم.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنگاي عمار عدنان وهيب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان الأوسمة توزعت بواقع وسام ذهبي واحد، وإثنين فضيين، ووسام نحاسي واحد"، مشيرا إلى أن "اللاعب إبراهيم جاسم حقق الوسام الذهبي في منافسات وزن تحت ٧٥ كغم".

وأضاف أن "اللاعب إسحاق محمد أحرز وساماً فضياً في منافسات وزن تحت ٩٠ كغم، وكذلك زميله زيدون أحمد حقق وساماً فضياً آخرَ في منافسات الوزن المفتوح للشباب".

وتابع وهيب؛ أن "اللاعب ياسر عمار حقق الوسام النحاسي للعراق في منافسات الشباب في وزن تحت ٧٠ كغم".

وختم رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنگاي حديثه بالقول؛ ان "منافسات البطولة شارك فيها نخبة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم"، مشيراً الى ان "العراق شارك أيضاً في الدورة التحكيمية التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم وشارك فيها أربعة حكام دوليين من العراق".

وتجدر الاشارة الى ان وفد منتخب العراق بالكيوكوشنگاي سيصل مطار بغداد عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين.