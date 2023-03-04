أربعة أوسمة عراقية في ختام بطولة العرب للجودو

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للجودو، يوم السبت، أربعة أوسمة، فضي واحد وثلاثة نحاسية، في بطولة العرب للمتقدمين، والتي اختتمت منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجودو، سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب علي حسين عطا حقق الوسام الفضي للعراق في منافسات وزن +100 كغم.

واضاف ان اللاعبين حسين علي حسين، وشهاب عبد الوهاب، ومحمد فوزي، أضافوا ثلاثة أوسمة نحاسية لرصيد العراق وذلك بمنافسات دون 90 كغم، ودون 100 كغم، ووزن 60 كغم تباعاً.