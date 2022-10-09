أربعة أوسمة عراقية في بطولة بيروت الدولية بالتايكواندو

شفق نيوز/ حقق لاعبو المنتخب الوطني العراقي للتايكواندو أربعة أوسمة متنوعة في بطولة بيروت الدولية باللعبة، والتي اختتمت مساء اليوم بمشاركة نحو 490 لاعباً ولاعبةً مثلوا عشرين بلداً.

وقال إبراهيم البهادلي رئيس الاتحاد العراقي ان البطولة مصنفة بدرجة G2 من قبل الاتحاد الدولي للعبة، مضيفاً ان اللاعب كوران عبد القادر أحرز الوسام الذهبي في منافسات وزن 68كغم للشباب.

ومضى البهادلي للقول بان اللاعبة شهد محمد أحرزت الوسام الفضي في وزن 46كغم للشابات، فيما حقق اللاعب محمد الصدر خالد الوسام النحاسي لوزن 68كغم للشباب، ونال زميله محمد علاء لاعب الوسام النحاسي لوزن 80 كغم للشباب.