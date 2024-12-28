أربعة أندية عراقية تحسم تأهلها لدور الـ"8 الكبار" بدوري الطائرة

شفق نيوز/ حسمت خمسة أندية عراقية، يوم السبت، تأهلها إلى دور الـ"8 الكبار" بدوري الطائرة الممتاز.

وحقق مصافي الشمال فوزاً مستحقاً على الدغارة بثلاثة اشواط دون مقابل، ليتأهل إلى الدوري الممتاز، كانت على النحو الآتي: 15-25، 16-25 ، 16-25، في مبارات جرت على قاعة نادي أربيل المغلقة .

وتخطى البيشمركة، النعمانية وبلغ دور الثمانية الكبار، بواقع 25-23 ، 25-18، 25-22 في قاعة الصناعة المغلقة ببغداد .

وتفوق أربيل على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل وتأهل لدور الثمانية الكبار في مباراة احتضنتها قاعة نادي أربيل المغلقة .

وواصل فريق الشرطة بالكرة الطائرة تألقه في منافسات الدوري الممتاز بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على فريق غاز الجنوب، حامل لقب البطولة، بثلاثة أشواطٍ نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-22، 25-16، و27-25.