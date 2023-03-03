أربعة لاعبين عراقيين يتأهلون للمربع الذهبي لبطولة العرب بالمواي تاي

شفق نيوز / أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك، اليوم الجمعة، تأهل أربعة لاعبين عراقيين للمربع الذهبي في البطولة العربية الجارية أحداثها في أبو ظبي الاماراتية.

وقال علك لوكالة شفق نيوز إن "اللاعبين الاربعة الذين تأهلوا للمربع الذهبي هم أحمد محمود، وعمر عبد الجبار، ونور الحسين قاسم، وحسين سالم".

وأضاف علك أن "سبعة عشر دولة عربية تشارك في البطولة ولاعبي منتخبنا تألقوا وتمكنوا من حسم كل المواجهات لصالحهم بجدارة"، مبينا أن "اللاعب العراقي ياسين كاظم بوزن 75 كغم أخفق بالتأهل للمربع الذهبي للبطولة العربية بالمواي تاي في أبوظبي بعد خسارته امام التونسي صهيب ساكيك".

وكان وفد المنتخب العراقي وصل قبل يومين إلى الإمارات للمشاركة في البطولة العربية الجارية حاليا في الامارات.