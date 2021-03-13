أربعة فرق تحقق الانتصار بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق البحري والشرطة وغاز الجنوب وأربيل، يوم السبت، الفوز ضمن منافسات الجولة الـ13 بدوري الطائرة الممتاز.

وجرت المباريات الأربع في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان. وفاز في اللقاء الأول غاز الجنوب على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-23) (25-17) (25-14).

وفي اللقاء الثاني فاز فريق نادي أربيل على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل(25-11) (25-17) (25-14).

وفي المباراة الثالثة استعاد فريق نادي البحري توازنه وانتصر على البيشمركة بثلاثة أشواط دون مقابل (25-19) (25-16) (27-25).

وبعد مباراة مثيرة، عادت طائرة الشرطة من بعيد وحولت خسارتها بشوطين لفوز ثمين على الجيش بثلاثة أشواط لأثنين بواقع (21-25 (18-25) (25-21) (25-23) (22-20).

ويتصدر فريق نادي البيشمركة بانتهاء الجولة الثالثة عشر يليه الجيش ثم البحري.