أربعة فرق تتأهل للمربع الذهبي لدوري السلة العراقي الممتاز.. والسبت الحسم

شفق نيوز/ حسم دوري السلة العراقي الممتاز للفرق الاربعة المتاهلة للمربع الذهبي بعد منافسات طويلة بين فرق الـ12 .

حيث تأهلت اربعة فرق الى محطة المربع الذهبي ويستعد الى دخول المنافسات على نيل لقب بطولة الدوري وهي فرق اندية النفط ودجلة الجامعة والشرطة نفط البصرة.

وستتنافس الفرق الاربعة ليحسم احدهم اللقب .

وتصدر الفرق بعد انتهاء المنافسات المؤهلة للمربع فريق النفط برصيد 44 نقطة، يليه دجلة الجامعة برصيد 40 نقطة، وبالمركز الثالث فريق الشرطة برصيد 38 نقطة ، فريق نفط البصرة رابعاً برصيد 38 نقطة يتخلف بالتسجيل عن الشرطة .

وستنطلق منافسات المربع يوم السبت المقبل بلقاء النفط ونفط البصرة في الساعة الرابعة عصراً، ويواجه فريق الشرطة فريق دجلة الجامعة في نفس اليوم بتمام الساعة السادسة مساءً .

وتقام المباراتين في قاعة الشعب للالعاب الرياضية ببغداد والفائزان من المباراتين يتأهلان للمباراة الختامية والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع .