أربعة أرقام قياسية في ختام بطولة أندية العراق بألعاب القوى

شفق نيوز/ شهدت بطولة أندية العراق بألعاب القوى والتي جرت على مضمار ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 75 نادياً لكلا الجنسين، والتي استمرت على مدى 3 أيام تحطيم أربعة ارقام قياسية في سباقات العدو ورمي الثقل ورمي القرص ورمي المطرقة .

وجاءت الأرقام الجديدة عن طريق العداء حسين علي ناهي لاعب نادي الحشد في سباق 100 متر لفئة الرجال، حيث قطع المسافة بزمن قدره (10،28) ثانية، ناسخاً الرقم السابق الذي يبلغ (10،31) ثانية.

وحققت لاعبة نادي فتاة نينوى زين سردار رقماً عراقياً جديداً في فعالية دفع الثقل لفئة الشابات، حيث تمكنت من دفع الثقل لمسافة (10،99) متر، حطمت بذلك الرقم السابق البالغ (10،91) متر، وفي فعالية رمي القرص لفئة الناشئات.

كما تمكنت لاعبة نادي نفط الشمال زينب عبد محمد من رمي القرص لمسافة (36،53) متر، ناسخةً بذلك الرقم السابق والبالغ (36،40) متر.

وفي سباق رمي المطرقة تمكن لاعب نادي الجيش حسين ثامر من رمي المطرقة لمسافة (61،62) متر، محطماً الرقم القياسي السابق والبالغ (61،57) متر.

وتوج في البطولة، نادي الجيش الرجال، فيما حقق نادي البيشمركة لقب النساء، وأحرز نادي الحلة لقب الشباب، بينما فاز نادي نفط الشمال بلقب الشابات، وفي منافسات الناشئين أحرز نادي الحلة المركز الأول، فيما توج نادي غاز الشمال بلقب الناشئات.