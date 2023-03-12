أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات في منافسات الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز.

وأسفرت النتائج عن تعادل فريق نادي الكوفة مع فريق نادي ديالى بنتيجة 1 – 1، وبالنتيجة ذاتها تعادل فريق نادي المرور مع فريق نادي السماوة، وأنتهت مباراة كل من نادي الجولان ونادي الميناء، والشرقاط وفريق المصافي بالتعادل السلبي.

وتمكن نادي الناصرية من الفوز على فريق نادي الحسين بنتيجة 1 — 0، وفوز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي الاتصالات بنتيجة 1 – 0، واخيرا فوز فريق نادي الصليخ على فريق عفك بنتيجة 2 – 1.