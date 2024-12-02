أربعة انتصارات و5 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
شفق نيوز/ جرت يوم
الاثنين، 9 مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت نتائج المباريات
عن فوز فريق البحري على مضيفة الموصل بنتيجة 1-0، بينما تعادل الرمادي مع ضيفه الصناعة
إيجابياً بنتيجة 2-2، كما تعادل الكاظمية مع ضيفه ميسان إيجابياً بنتيجة 1-1.
هذا
وفاز فريق البيشمركة على ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-0، وتعادل غاز الشمال مع ضيفي الاتصالات
إيجابياً بنتيجة 1-1، كما تعادل الجولان مع ضيفه مصافي الجنوب سلبياً من دون أهداف.
كما حقق فريق المصافي فوزاً
صعباً على ضيفه عفك بنتيجة 2-1، في حين تعادل أمانة بغداد مع ضيفه نادي الحسين
إيجابيا بنتيجة 1-1، لكن فريق الغراف تمكن من تحقيق فوز صعب على ضيفه الناصرية
بنتيجة 1-0.