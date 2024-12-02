أربعة انتصارات و5 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، 9 مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق البحري على مضيفة الموصل بنتيجة 1-0، بينما تعادل الرمادي مع ضيفه الصناعة إيجابياً بنتيجة 2-2، كما تعادل الكاظمية مع ضيفه ميسان إيجابياً بنتيجة 1-1.

‏هذا وفاز فريق البيشمركة على ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-0، وتعادل غاز الشمال مع ضيفي الاتصالات إيجابياً بنتيجة 1-1، كما تعادل الجولان مع ضيفه مصافي الجنوب سلبياً من دون أهداف.

كما حقق فريق المصافي فوزاً صعباً على ضيفه عفك ‏بنتيجة 2-1، في حين تعادل أمانة بغداد مع ضيفه نادي الحسين إيجابيا بنتيجة 1-1، لكن فريق الغراف تمكن من تحقيق فوز صعب على ضيفه الناصرية بنتيجة 1-0.